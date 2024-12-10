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Çorum'daki doğal afetlerden etkilenen çiftçilere 20 milyon lira destek

Mayıs, haziran ve temmuz aylarında, dolu, sel ve su baskını gibi doğal afetler nedeniyle mağdur olan çiftçiler için Çorum Valiliği acil destek hesabına 20 milyon lira ödenek gönderildiği bildirildi.

Kemal Ceylan  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Çorum'daki doğal afetlerden etkilenen çiftçilere 20 milyon lira destek

Çorum

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik bünyesinde kurulan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Acil Destek Ödeneğinin Afetzedelere Dağıtımına Ait Usul ve Esasları Belirleme Komisyonunca yürütülen çalışmada, gerekli şartları taşıyan 4 bin 938 üreticiye yardım verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Destek ödemesi için başvuran 136 üreticiye ise gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle destek ödemesi yapılmamasına karar verildiği aktarılan açıklamada, ödemelerin 9 Aralık'ta çiftçilerin banka hesabına aktarıldığı kaydedildi.

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Çorum'daki doğal afetlerden etkilenen çiftçilere 20 milyon lira destek

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