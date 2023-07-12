Çorum'da yaklaşık 40 flamingo gözlendi
Çorum'da yaklaşık 40 flamingo gözlendiği bildirildi.
Çorum
Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, flamingoların bir su birikintisindeki görüntüsüne yer verildi.
Paylaşımda, "Bölge Müdürlüğümüz Çorum Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen izleme çalışmalarında 40 kadar flamingo gözlendi." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.