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Çorum'da yaklaşık 40 flamingo gözlendi

Çorum'da yaklaşık 40 flamingo gözlendiği bildirildi.

Kemal Ceylan  | 12.07.2023 - Güncelleme : 12.07.2023
Çorum'da yaklaşık 40 flamingo gözlendi

Çorum

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, flamingoların bir su birikintisindeki görüntüsüne yer verildi.

Paylaşımda, "Bölge Müdürlüğümüz Çorum Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen izleme çalışmalarında 40 kadar flamingo gözlendi." ifadesi kullanıldı.

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