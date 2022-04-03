Çorum'da şiddetli rüzgar ağaç devirdi
Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.
Çorum
Çorum'da iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgar nedeniyle Hürriyet Meydanı'ndaki bir çam ağacı, yol kenarında park halindeki, Habip Arduçtepe'ye ait 19 ACN 385 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de devrilen ağacı aracın üzerinden kaldırdı.
Otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağacın köklerinin ise çürüdüğü görüldü.
Ağacın kaldırılmasıyla yolda ulaşım yeniden sağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.