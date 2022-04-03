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Gündem

Çorum'da şiddetli rüzgar ağaç devirdi

Çorum'da şiddetli rüzgar nedeniyle ağacın devrilmesi sonucu park halindeki bir araçta hasar oluştu.

Kemal Ceylan   | 03.04.2022
Çorum'da şiddetli rüzgar ağaç devirdi

Çorum

Çorum'da iki gündür etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgar nedeniyle Hürriyet Meydanı'ndaki bir çam ağacı, yol kenarında park halindeki, Habip Arduçtepe'ye ait 19 ACN 385 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de devrilen ağacı aracın üzerinden kaldırdı.

Otomobilde hasar oluştu. Devrilen ağacın köklerinin ise çürüdüğü görüldü.

Ağacın kaldırılmasıyla yolda ulaşım yeniden sağlandı.

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