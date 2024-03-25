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Çorum'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 5 kişi yaralandı

Çorum'da çöp toplama aracı ile 2 otomobilin çarpıştığı kazada, biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Tugay Göktürk  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Çorum'da otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, 5 kişi yaralandı Fotoğraf: Tugay Göktürk/AA

Çorum

Ahmet Ş'nin (34) kullandığı 19 ACY 861 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Onur Y. (26) idaresindeki 19 ABH 225 plakalı otomobil ile Ahmet D. (45) idaresindeki 19 UC 139 plakalı çöp toplama kamyonuna çarptı.

İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Ayşe B.Y. (21), Nurgül G. (38) ve Melek S.G. (7) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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