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Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Serdar Coşkun  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı Fotoğraf: Serdar Coşkun/AA

Çorum

Rıza Onar (53) idaresindeki, bir yol yapım şantiyesine ait 06 BY 8188 plakalı zift yüklü tanker ile Kemal Çam'ın (45) kullandığı (45) işçi taşıyan 19 AEY 959 plakalı minibüs, Tokat-Ankara kara yolu, Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybetti, çoğunluğu yabancı uyruklu 18 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.

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Çorum'da minibüsle tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
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