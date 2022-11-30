Çorum'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Çorum'da evde baygın halde bulunan kişi, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Çorum
Yalnız yaşayan O.S'den (53) haber alamayan çocukları, kontrol için gittikleri Akkent Mahallesi'ndeki evinde babalarını yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, alkol aldığı belirtilen O.S'yi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
O.S, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.