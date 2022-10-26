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Çorum'da koruma altındaki 15 menengiç ağacının bulunduğu sokak yeniden düzenleniyor

Çorum'un Osmancık ilçesinde koruma altındaki menengiç ağaçlarının bulunduğu sokağın sosyal alana dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Emrah Akıllı   | 26.10.2022
Çorum'da koruma altındaki 15 menengiç ağacının bulunduğu sokak yeniden düzenleniyor Fotoğraf: Emrah Akıllı/AA

Çorum

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, menengiç ağaçlarının bulunduğu Tekke Sokak'taki çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Gelgör, AA muhabirine, Yeşilçatma Mahallesi'nde tarihi Koyunbaba Türbesi ile bağlantılı Tekke Sokak'ta 15 menengiç ağacı bulunduğunu söyledi.

Ağaçların 2008 yılında Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce anıt ağaç olarak tescillendiğini belirten Gelgör, şunları aktardı:

"Tekke Sokak, ata mirası anıt ağaçların olduğu bir sokak. Etraftaki yerleşimler nedeniyle sokak zamanla daralmış, bazı ağaçlar evlerin bahçelerinde kalmıştı. Burada yeni bir imar planı uygulayarak anıt ağaçların etrafını tamamen yeşil alana dönüştürdük. Tekke Sokak'ı trafiğe kapatarak yayalaştırdık. Burada sokak sağlıklaştırma projesi uyguluyoruz. Bu sokağı insanlarımızın yürüyüş yapacağı, anıt ağaçların gölgesinde dinleneceği, hoş vakit geçireceği bir sosyal alana dönüştürüyoruz."

Gelgör, çevre düzenlemesi çalışmalarıyla sokağın dokusuna uygun aydınlatma da yapılacağını, alanın 24 saat canlı bir alan haline getirileceğini kaydetti.

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