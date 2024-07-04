Çorum'da hatıra ormanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Corum
Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.