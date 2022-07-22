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Çorum'da freni patlayan vincin kaldırımda çarptığı iki yaya hayatını kaybetti

Çorum'da kaldırıma çıkan vincin çarptığı iki yaya yaşamını yitirdi, yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kemal Ceylan   | 22.07.2022
Çorum'da freni patlayan vincin kaldırımda çarptığı iki yaya hayatını kaybetti

Çorum

Necmettin Düz (68) idaresindeki 33-00 100 103 plakalı kontrolden çıkan vinç, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için kaldırıma çıktı.

Bu sırada kaldırımda yürüyen iki kadına çarpan vinç, ardından arıza yaptığı için yol kenarına park edilen 05 FA 685 plakalı otomobile çarptı.

Yaklaşık 10 ton metal malzeme yüklü vinç, kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride durabildi.

Kazada, vincin çarptığı yayalar Satı Kılıç (72) ile Elif Güler (33) hayatını kaybetti.

Kılıç ve Güler'in cenazeleri, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan vinç sürücüsü, ambulansla kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.

Sürücünün, vincin freninin boşaldığını, araçlara çarpmamak için kaldırıma yöneldiğini söylediği öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, çekici ile yoldan kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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