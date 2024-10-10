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Çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Çocukların korunmasıyla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aykut Karadağ  | 10.10.2024 - Güncelleme : 10.10.2024
Çocukların korunmasına yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete'de

Ankara

Karara göre, "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıldı.

Araştırmayı yapacak komisyon 22 üyeden kurulacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

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