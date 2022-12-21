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Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

TBMM Genel Kurulunda, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Aynur Ekiz   | 21.12.2022
Çocuklara yönelik istismarın önlenmesine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulacak

TBMM

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam ederken birleşime ara vererek, siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle bir araya geldi.

Birleşimi yeniden açan Bilgiç, siyasi parti gruplarının, başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın önlenmesi ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önergelerini verdiklerini bildirdi.

Söz konusu komisyonun kapsamı hakkında bilgi veren Bilgiç, "Cinsel istismar başta olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismarın engellenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, ayrıca çocukların temel hak ve özgürlüklerden en üst düzeyde yararlanmaları noktasında karşılaşılan sorunların tespit edilerek, bunlarla ilgili yeni çözüm önerilerinin belirlenmesine ilişkin olmak üzere bir araştırma komisyonu kurulması ortak olarak kararlaştırıldı." dedi.

Bilgiç, komisyonun kurulmasına ilişkin görüşmelerin TBMM Genel Kurulunda 3 Ocak Salı yapılması konusunda gruplar arasında mutabakat sağlandığını bildirdi.

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