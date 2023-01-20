Çocuklar dönemin yorgunluğunu yarıyıl tatilinde eğlenerek atacak
İstanbul'da eğitim öğretim döneminin ilk yarısını geride bırakarak karne almanın heyecanını yaşayan çocuklar, yarıyıl tatilinde tema parklar, oyun alanları, müzeler ile doğa ve yaşam komplekslerinde dönemin yorgunluğunu atacak.
Istanbul
Yoğun okul programından biraz olsun uzaklaşıp dinlenmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili bugün başlıyor.
2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan öğrenciler karne almanın heyecanını yaşarken, ebeveynler çocuklarının tatili hem eğlenceli hem de verimli değerlendirmesi için ilginç ve eğitici etkinlik arayışına girdi.
İstanbul'da her yaş grubuna yönelik çeşitli müzeler, lunaparklar, eğlence ve oyun alanları, 23 Ocak-3 Şubat'taki yarıyıl tatili boyunca çocukları ve ailelerini bekliyor.
AA muhabiri, yarıyıl tatilinde İstanbul'da olacak öğrencilerin güzel vakit geçirebilecekleri bazı etkinlik merkezlerini derledi.
Viaport Tuzla
İstanbul'un yeni eğlence mekanlarından Viaport Tuzla, "ViaSea Akvaryum", "Korsan Adası Tema Park" ve "Aslan Park" ile ziyaretçilerine geniş bir eğlence yelpazesi sunuyor.
Dünyanın ilk iklim temalı akvaryumu ViaSea Akvaryum'da, farklı iklim kuşakları içerisinde yaşayan binlerce deniz altı canlısının yaşamlarını gözlemlemek mümkün.
Eğitim ve eğlencenin bir araya geldiği akvaryumda, 47 farklı temalı sergide 12 binin üzerinde deniz canlısı ve dev timsahlar ziyaretçilerini bekliyor. Çocuklar, biberonla koi ve vatoz balığı besleme aktivitelerine katılabilirken, canlı türleri hakkında da rehberlerden bilgi alabilecek.
Korsan Adası Tema Park'ta ise dünyanın en heyecan verici "roller coaster"ları arasında olan fenomen Red Fire ile birlikte toplam 28 ayrı eğlence ünitesi yer alıyor. Tema Park, modern eğlence ünitelerinin yanı sıra klasik Türk lunapark kültürünü yaşatıyor.
Viaport'ta 8 dönüm alanda kurulan Aslan Park ise ziyaretçilere, vahşi kedi türlerini yakından görme fırsatı sunuyor.
Vialand
Yaklaşık 100 futbol sahası büyüklüğündeki 600 dönümlük araziye kurulu Vialand Tema Park, masalsı bir dünyaya yolculuk yapmak isteyen çocukları ve gençleri, yarıyıl tatilinde de bekliyor.
Ziyaretçilerini görkemli şatosuyla karşılayan Vialand, 3 saniyede 110 kilometre hıza çıkan dünyanın en iyi 4. roller coasterı "Nefeskesen", 50 metreden adrenalin dolu iniş yaşatan "Adalet Kulesi", Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişinin anlatıldığı "Fatih'in Rüyası", tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği "Minik Kaşifler", optik illüzyon deneyimi yaşatan "Sihirli Oda" gibi 30'u aşkın üniteden oluşuyor.
Eğlence ve sporu bir arada sunan Vialand Parkur ise tırmanma duvarından tramboline, ağdan yüksek ip parkuruna 5 farklı ünitede çocuklara ve gençlere benzersiz bir gün geçirme fırsatı sunuyor.
Vialand, 20 Ocak-5 Şubat'ta 4-18 yaş grubu çocuk ve genç misafirlerine tam bilet gişe fiyatı üzerinden çevrim içi ve gişede yüzde 50 indirim uygulayacak.
Moipark
Avrupa'nın en büyük kapalı eğlence kolonisi Moipark, dev salıncakları, yüksek hızda seyreden mekikleri, adrenalin dolu oyunları, eğlence tünelleri, Türkiye'nin ilk ve tek korku konseptli oteli ve hediye kazandıran üniteleriyle sömestirde de öğrencileri bekliyor.
12 bin metrekarelik alanda iki kattan oluşan eğlence parkının alt katında 10 yaş üzeri, üst katında ise 4-10 yaş arası çocuklar için eğlence dolu üniteler yer alıyor.
"Moi Amca Çiftliği", "Kahkaha Geçidi", "Hımbıl", "Mini Çarpışan", "Tik Tak", "Macera Evi", "Dönme Dolap", "Atlı Karınca", "Robot Çocuk Oyuncakları" ve "Sekolin" gibi ünitelerde çocuklar eğlencenin tadına doyacak.
Park Of İstanbul
İstanbul'un en büyük ve kapsamlı doğa ve yaşam komplekslerinden Çekmeköy'deki Park Of İstanbul, sunduğu farklı aktivitelerle ziyaretçilerine eğlenceli ve unutulmayacak anlar yaşatıyor.
Alemdağ'da 200 dönümlük arazi üzerine kurulan parktaki Macera Parkuru'nda, İnsan Sapanı, Salto Trambolin, Çocuk İp Parkuru, Mini ATV Safari, Dev Salıncak, Zipline gibi aktiviteler yer alıyor.
Parkta 60 farklı türden 400'ü aşkın hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi bulunuyor. Çocuklar, Pony Club Binicilik alanında ise ata binerek sevimli dostlarıyla vakit geçirebiliyor.
Miniatürk
Antik Çağ'dan Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültüründen bugüne kalan zengin mimari mirası bir araya getiren Haliç'teki Miniatürk, masalsı bir yolculuğa çıkmak isteyen çocukları tatilde de ağırlayacak.
Binlerce tarihi eser arasından bilinirliğine, dönemini temsil yeteneğine göre Türkiye ve Osmanlı coğrafyasından seçilen İstanbul'dan 61, Anadolu'dan 9 ve Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı coğrafyasından 12 eserin 1/25 oranına küçültülmüş minyatür modellerinin yer aldığı Miniatürk, çocukların ilgiyle gezecekleri yerlerin başında geliyor.
İstanbul Oyuncak Müzesi
Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesinde, 1700'lü yıllardan bugüne oyuncak tarihinin en gözde örnekleri sergileniyor.
Akın'ın 20 yılda 40'ı aşkın ülkedeki koleksiyonerlerden, antikacılardan ve açık artırmalardan satın aldığı oyuncaklarla kurduğu müze, dünya tarihini daha eğlenceli daha akılda kalıcı bir öğrenme yöntemiyle ziyaretçilere sunuyor.
Uzay oyuncaklarının sergilendiği bölümde Ay'a ulaşma çabası, trenlerin bulunduğu bölümde ise Sanayi Devrimi, oyuncakların diliyle anlatılıyor.
Aileyi bütün üyeleriyle kucaklayan müze, 3 kuşağın bir arada vakit geçirebileceği bir mekan olduğu için sömestir tatilinde görülmeye değer yerler arasında.
Rahmi M. Koç Müzesi
Haliç'in kuzey yakasındaki Hasköy semtinde, yaklaşık 27 bin metrekarelik alana yayılan Rahmi M. Koç Müzesi, "Mustafa Koç Binası", "Tarihi Hasköy Tershanesi", "Açık Hava Sergileme Alanı" olmak üzere üç ana bölümden oluşuyor.
Müzede, Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ayrılan bölüm başta olmak üzere, kara yolu ulaşımı, demir yolu ulaşımı, denizcilik, havacılık, tipo baskı atölyesi, yaşayan geçmiş, makineler, iletişim, bilimsel aletler, modeller ve oyuncaklar gibi çok sayıda kısım bulunuyor.
Portsmouth Tersanesi'nde 1944'te inşa edilen TGC Uluçreis, Fenerbahçe Vapuru, tekne ile Haliç turları, nostaljik demir yolu seferi, müzede görülmesi gerekenler arasında yer alıyor.
Çocuklara yönelik DNA, astronomi, matbaa ve matematik gibi birbirinden farklı eğitimlerin de verildiği atölyelerin bulunduğu müze, tüm ülke ve geçmişten bugüne tüm dönemlere ait endüstri ve mühendislikle ilgili objeler ve belgeleriyle çocukların beğenisini topluyor.
Barış Manço Müzesi
Şarkılarıyla çocukların da gönüllerinde taht kuran Barış Manço'nun yaşadığı, eserlerini ürettiği ve Kadıköy Belediyesince müzeye dönüştürülen Moda'daki evi de yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.
Barış Manço'nun bal mumu heykeli, Türkiye'nin adresini ezbere bildiği bu evin antresinin sağında, bestelerini yaptığı kuyruklu piyanosunun başında ziyaretçilerini karşılıyor.
Sanatçının farklı ülkelerden topladığı cam eşyalar, sanat hayatı boyunca aldığı ödüller, yemek odası, kıyafet odası, "Adam olacak çocuk odası", kışlık ve yazlık bahçenin yer aldığı müze, çocukların merakla gezecekleri bir yer.
Uçurtma Müzesi
Uçurtma Müzesi, Mehmet Naci Aköz tarafından 1986'dan itibaren toplanan, 6 kıta 33 ülkeden toplam 2 bin 500'den fazla ürünlük (uçurtma, yayınlar, malzemeler ve çeşitli objelerden oluşan) koleksiyonuyla Türkiye'nin ilk ve tek uçurtma müzesi. Burası dünyanın da 18 uçurtma müzesinden biri.
Aynı anda 200 öğrencinin uçurtmasını kendisinin yapabileceği "Uçurtma Okulu" ve dünyanın ilk uçurtma kütüphanesi olan "Gülen Okumuş Uçurtma Kütüphanesi"ni de barındıran müzede çocuklar, tiyatral ve interaktif bir anlatımla, görerek, dokunarak, uygulama yaparak ve rehber öğretmenleri dinleyerek eğlenceli ve kaliteli zaman geçirme imkanı buluyor.
Çikolata Müzesi
Esenyurt'taki Çikolata Müzesi, çocukların ilgiyle gezecekleri müzelerin başında geliyor. Bu müzede, çikolatadan yapılan Türk İslam sanatının şaheserleri, dünya sanatının başyapıtları, masal kahramanları, ünlü efsaneler, şelaleler yer alıyor.
Müzenin ana salonunda, gerçek boyutlu çikolata ev, Nuh'un Gemisi, çikolatanın tarihini anlatan tablolar bulunuyor.
İstanbul Salonu'nda, Galata Kulesi, Sultan Ahmet Camisi, Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve İstanbul'u temsil eden birçok tarihi yapıtlarla, Medeniyetler Salonu'nda ise dünya tarihinde yer almış Hitit, Antik Yunan, Bizans, Osmanlı devlet ve milletlerini sembolize eden tablolarla geçmişe çikolata tadında yolculuk yapmak mümkün.
Sanatçılar Salonu'nda aralarında Pablo Picasso'nun da bulunduğu dünya sanatına yön veren sanatçılardan Osman Hamdi Bey'in meşhur tablosu Kaplumbağa Terbiyecisi'ne kadar birçok eser ve sanatçının çikolatadan heykelleri bulunuyor.
Türk Büyükleri Salonu'nda, Türk tarihine damga vuran Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Osman Gazi ve birçok önemli ismin çikolatadan büstleri yer alıyor.
İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
Gülhane Parkı'nda saray sur duvarına bitişik Has Ahırlar Binası'nda yer alan İslam Bilim ve Teknoloji Müzesinde, Müslüman bilim adamlarının astronomi, coğrafya, matematik, kimya, optik, tıp, mimari, savaş teknolojisi gibi alanlarda ortaya koydukları eserlerin model ve maketleri sergileniyor.
Müze, toplam 570 alet, cihaz kopyaları, maket ve model koleksiyonuyla alanında Türkiye'de ilk. Astronomi, saat teknolojisi, denizcilik, savaş teknolojisi ve tıp bölümlerinin bulunduğu müzede, madenler, fizik, matematik-geometri, şehircilik ve mimari, optik, kimya ve son olarak da coğrafyayla ilgili harita ve çeşitli harita çizimlerinin sergilendiği bölüm bulunuyor.
Madame Tussauds
Dünyanın en ünlü bal mumu heykel müzesi Madame Tussauds'da, tarihi ve kültürel kahramanlar ile geçmişten bugüne sanat, spor ve siyaset dünyasının yaklaşık 60 ünlü isminin heykelleri yer alıyor.
Müzede, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde tarihi bir gezinti yapılırken, Türkiye'den birçok ismin yanı sıra çok sayıda uluslararası müzik, spor ve film yıldızının bal mumu heykellerini görmek mümkün.
Müzede tarih ve liderler bölümünde Mustafa Kemal Atatürk, Mimar Sinan, Fatih Sultan Mehmet, müzik bölümünde Zeki Müren, Madonna, Beyonce, MFÖ, Barış Manço, bilim ve kültür kısmında Mona Lisa, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, spor bölümünde Maria Sharapova, Rafael Nadal'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda ünlünün heykeli bulunuyor.
Legoland, çocukların yaratıcılığını geliştiriyor
Legoland, İstanbul'da ailelerin 3-10 yaş arasındaki çocukları ile yaratıcılık dünyasını keşfedip eğlenebileceği kapalı eğlence merkezlerinden biri.
Eğlence ve rengarenk lego parçalarıyla dolu Legoland'da çocuklar, Space Missions'da uzayın derinliklerini, Miniland'da Galata Kulesi, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile İstanbul ve dünyanın simge haline gelmiş ünlü yapılarını keşfetme imkanı bulurken, uzmanından binaların, ilginç hayvanların ve güçlü kahramanların nasıl oluşturulduğunu öğrenebilecek.
KidZania Çocuklar Ülkesi
KidZania, 0-14 yaş arasındaki çocuklara hem motor hem de fiziksel ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri meslekleri deneyimleyebilme, seçim yapma özgürlüğünü elde etme, yaratıcılıklarını kullanabilme, oyun oynama ve üretme imkanı sunuyor.
Bankası, hastanesi, süpermarketi, laboratuvarı, tiyatrosu, üniversitesi, itfaiyesi, deprem simülasyon merkezi, stadyumu, sokakları, fabrikaları ve meydanıyla 67 farklı aktivite alanına sahip gerçek bir şehir olan KidZania İstanbul'da çocuklar, 120'den fazla mesleği deneyimleyebiliyor.
Çocuklar, burada yetişkinlerin dünyasına adım atarak farklı iş alanlarını tanıma, çeşitli meslekleri deneyimleme ve sorumluluk alma fırsatı buluyor. Minikler, seçtikleri meslekle ilgili her konuda bilgilendiriliyor ve gerçek bir üniforma giyip işbaşı yapıyor. Pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden leziz yiyecekler hazırlıyor.
Doğa ve canlılarla iç içe bir tatil
Çocuklar için yarıyıl tatilini değerlendirebilecekleri bir başka seçenek ise doğa ve canlılarla vakit geçirebilecekleri etkinlik alanları.
Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum'da, Karadeniz'den Pasifik'e uzanan toplam 17 tema ve yağmur ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapabilecek.
Kırmızı karınlı piranalar, limon köpekbalığı, Rus mersinleri, orfozlar, palyaço balıkları, gentoo penguenleri, çocukların İstanbul Akvaryum'da ilgisini çekecek canlılar arasında bulunuyor.
Bayrampaşa Forum Alışveriş Merkezi'nde 8 bin metrekarelik alana kurulan ve 51 sergi tankına sahip Sea Life'ı ziyaret eden çocuklar, 5 milyon litre suyun içerisinde yaklaşık 500 türün üzerinde 15 bin deniz canlısını görme imkanı bulacak.
Kum Kaplanı, zebra ve çekiçbaş türleriyle 60 civarında köpekbalığı, boyu 3 metreyi aşan devasa vatozlar, at nalı yengeci, 1,5 metre uzunluğundaki dilleriyle Amazon yerlilerince efsaneleştirilmiş arapaymalar gibi pek çok tür Sea Life'ta dikkatleri üzerine çekiyor.
Türkiye'nin ilk özel Deniz Kaplumbağası Rehabilitasyon Merkezine de sahip olan Sea Life'ta ayrıca çocukların kendi balıklarını boyayarak ekranda yüzdürebilmelerini sağlayan dijital bir akvaryum yer alıyor.
Avrupa'nın en büyük olimpik buz pisti olduğu belirtilen ve 1800 metrekare olimpik ölçüye sahip iki buz pistinden oluşan Zeytinburnu Buz Adası, meraklılarını bekliyor. Öğrenciler, 20 Ocak-5 Şubat'taki Sömestir Karne Şenliği Programı kapsamında her gün saat 10.00, 11.00, 12.00 ve 13.00'te düzenlenecek seanslarda, profesyonel eğitmenler eşliğinde kayarak eğlencenin keyfini çıkaracak.
Bir alışveriş merkezinde yer alan Snowpark da İstanbul'un ortasında kayak keyfi yaşatıyor. Kayağın yanı sıra snowboard ve snowtubbing (kızak) yapılabiliyor. Profesyonel eğitmenlerden ders alınarak, sıfırdan kayak öğrenilebiliyor ya da kayma deneyimi artırılabiliyor.
Macera parkı Forestanbul da aileleriyle heyecan ve eğlence dolu bir gün geçirmek isteyen çocukları bekliyor. 13 metre yüksekliğindeki tırmanma duvarı, 14 metre yükseklikten ormanın içerisine doğru kayılan zipline, dev eğlence salıncağı, ağ parkuru, harita ve pusulaların izinde hedefe ulaşılan oryantiring parkurları, ziyaretçilerine sporla iç içe bir eğlence imkanı sunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.