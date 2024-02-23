Dolar
30.80
Euro
33.65
Altın
2,036.00
ETH/USDT
2,948.00
BTC/USDT
51,005.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında Kayseri merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen "Sibergöz-22" operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Sercan Küçükşahin  | 23.02.2024 - Güncelleme : 23.02.2024
Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Kayseri

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, Kayseri merkezli Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.

"Telegram" mesajlaşma uygulaması üzerinden çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanallarıyla ödemelerin yapılıp, görüntülerin satın alındığının tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 15 şüphelinin yakalandığını, çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetmişti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı sayısı daha sonra 18'e yükselmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı
Bahçesaray'da kırsal mahalle yolunu açmaya çalışan ekibin önüne çığ düştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 20 yılda biz dünyadan daha hızlı şekilde büyüdük, güçlü bir yönetim sayesinde
"Filistin Sempozyumu"nun ilk panelinde "akademik özgürlük" tartışıldı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Avrupa şampiyonu Güreş Milli Takımı'nı kabul etti

Benzer haberler

Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı

Sanal alemde suçla mücadeleye "Sibergöz" kalkanı

Erciyes'in pist güvenliği timi yaralanan kayakseverlerin yardımına koşuyor

Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz

Bakan Şimşek: Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kayseri'de ziyaretlerde bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet