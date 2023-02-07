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Çin Büyükelçisi Liu, Çin'den iki sivil kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Çin'den iki sivil kurtarma ekibinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere yola çıktığını bildirdi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 07.02.2023
Çin Büyükelçisi Liu, Çin'den iki sivil kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiğini bildirdi

Ankara

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Anadolu Ajansına yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen şiddetli depremlerin ciddi can ve mal kayıplarına yol açtığını hatırlattı.

"Çin hükümeti ve halkı, deprem felaketiyle alakalı olarak büyük bir empati kurabiliyor. Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping, depremden hemen sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı göndermiş, afette hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerini iletmiştir." ifadesini kullanan Liu, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na taziye mesajı gönderdiğini, kendisinin de Türk tarafına taziye mektubu ilettiğini belirtti.

Liu, Çin hükümetinin acil insani yardım operasyonunu mümkün olan en kısa sürede başlattığını ve Türk tarafına acil yardım sağlama kararı aldığını ifade etti.

Türkiye'ye kurtarma ve sağlık ekipleri ile yardım malzemeleri dahil 6 milyon dolara yakın acil yardım sağlanacağını belirten Liu, kurtarma ekibinin yola çıktığını bildirdi.

Liu, Çin Kızılhaç Derneğinin Türk Kızılay'a acil insani yardım olarak 200 bin ABD doları nakdi yardım sağlayacağını açıkladığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"İki Çinli sivil kurtarma gücü, kurtarma operasyonlarına destek vermek amacıyla ivedilikle Türkiye'nin en hasar gören bölgelerine gidiyor. Türkiye'deki Çinli tıbbi cihaz şirketleri, acil ihtiyaç duyulan tıbbi ekipmanlarını Türk tarafına ulaştırmak üzere operasyonlarını yürütüyor. Türkiye'deki Çinliler ve Çinli şirketler de afet yardımları organizasyonları yürütüyorlar. Toplanan çadır, uyku tulumu, battaniye gibi ilk toplu yardım malzemeleri, ilgili Türk departmanlarına ulaştırılmıştır. Çin Büyükelçiliği, Türk tarafıyla yakın koordinasyonu sürdürmeye ve afet yardımı kapsamında destek olmaya devam edecektir."

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