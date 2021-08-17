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Çıkarma gemisiyle iş makinelerinin selden etkilenen Türkeli'ne sevkiyatına devam edildi

Selden etkilenen Sinop'un Türkeli ilçesine, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileriyle iş makinelerinin sevkiyatına devam edildi.

Abdullah Tevge   | 17.08.2021
Çıkarma gemisiyle iş makinelerinin selden etkilenen Türkeli'ne sevkiyatına devam edildi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

Samsun

TCGÇ-144 ve TCGÇ-152 isimli çıkarma gemilerine Kastamonu'nun Abana sahilinden yüklenen 6 adet iş makinesi ve 10 adet arazi aracı, 2 saatlik yolculuğun ardından Türkeli'de karaya çıktı.

Çıkarma gemisini karşılayan vatandaşlar arasında yer alan Türkeli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cevat Kaya, "Şu günlerde denizden buraya ulaşmak zordu ama zoru başardık. Allah devletimizden razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Çok mutluyuz. Acılarımızı unutturdu." diye konuştu.


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