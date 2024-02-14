Dolar
30.74
Euro
32.94
Altın
1,989.03
ETH/USDT
2,716.80
BTC/USDT
50,935.00
BIST 100
8,989.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
logo
Gündem

Çığ nedeniyle yolu kapanan mezrada yaşayanlar çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor

Van'ın Muradiye ilçesinde çığ nedeniyle yolu kapanan Ziyaret mezrasında yaşayanlar, dere yatağında biriken kar yığınının üzerinden geçerek ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe merkezine gidiyor.

Mesut Varol  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Çığ nedeniyle yolu kapanan mezrada yaşayanlar çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor Fotoğraf:Mesut Varol/ AA

Van

İlçeye 15 kilometre mesafedeki Tansu Mahallesi'ne bağlı Ziyaret mezrasında son yılların en çetin kışı yaşanıyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu 65 nüfuslu mezraya, 9 Şubat'ta meydana gelen çığın yolu kapatması sonucu ulaşım sağlanamıyor.

Yol açma çalışmalarının yeni bir çığ riski nedeniyle başlatılamadığı mezrada hem karla mücadele eden hem de hayvanlarının bakımıyla ilgilenen vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorlu bir yolculuk yapıyor.

Dağdan düşen metrelerce karın bulunduğu bölgede dere yatağında biriken kar yığınının üzerinden karşı tarafa geçen mezra sakinleri, buraya kadar gelen araçlarla ilçeye ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Bölgede çığ riski sürüyor

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde 7 kurumdan 16 teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu" üyeleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Yapılan kontrollerde bölgede çığ riskinin devam ettiği belirlendi. Bölgede hazır bekletilen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, riskin ortadan kalkmasıyla mezra yolunu açmak için çalışma başlatacak.

Mahalle Muhtarı İsmet Tayancan, AA muhabirine, yolun her kış çığ nedeniyle kapandığını söyledi.

Mezrada yaşayanların kışın ulaşım sıkıntısı yaşadığını anlatan Tayancan, "Bu sene de yolumuz çığ nedeniyle kapandı. AFAD ekipleri inceleme yaptı, en yakın zamanda yolumuzun açılmasını bekliyoruz. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için dere yatağından yürüyerek karşıya geçmeye çalışıyor. Köyde rahatsızlanan olunca sıkıntı yaşıyoruz. Bu yolda yaşanan sıkıntının çözümü için talepte bulunduk." diye konuştu.

Mezrada yaşan Mehmet Sıddık Yavruöztürk, "Her sene kar yağdığında mağdur oluyoruz. Çığ düşünce araçla gidiş geliş olmuyor. Yaya olarak kar yığınının üzerinden geçiyoruz. Öğrencilerimiz de sıkıntı yaşıyor. Yetkililerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştaydan ihraç edilen hakim ve savcıların davalarıyla ilgili açıklama
RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin açıklama
İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Antalya'da 211 çiftçimizin 1200 dekarlık alanda zararı var
İstanbul Üniversitesi, Beyazıt yerleşkesine ziyaret için alınan tedbirleri açıkladı
Konya'da Kafes-37 operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Benzer haberler

Çığ nedeniyle yolu kapanan mezrada yaşayanlar çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor

Çığ nedeniyle yolu kapanan mezrada yaşayanlar çetin kış şartlarıyla mücadele ediyor

TOFAŞ'tan 15 milyar 83 milyon 439 bin lira net kar

Meteorolojiden yurdun bazı illeri için sağanak ve kar uyarısı

Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı

Van'da "120 kahraman çocuk" anıldı
Van'da doğal afetlerde kaybolanların yerini tespit edebilecek araç üretildi

Van'da doğal afetlerde kaybolanların yerini tespit edebilecek araç üretildi
Van'da "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben!" filminin gösterimi yapıldı

Van'da "Aybüke: Öğretmen Oldum Ben!" filminin gösterimi yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet