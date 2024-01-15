Dolar
30.10
Euro
33.01
Altın
2,052.82
ETH/USDT
2,541.20
BTC/USDT
42,667.00
BIST 100
8,012.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

Hakkari'de çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Ulaş Güven  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

Hakkari

Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Haruna Geçidi ile Şapatan mevkisine dün düşen çığ, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolu açan ekipler, yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

İlçe merkezinde de yarım metreyi geçen kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Tek katlı evler ve araçların karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçların üzerinde biriken karı temizledi. Çocuklar da kar topu oynayarak eğlendi.

Bazı sürücüler de küreklerle çevresindeki kar birikintilerini temizleyerek araçlarını çıkarabildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz ve Ege bölgesinde kuvvetli yağış bekleniyor
Milletvekili aracıyla Ankara'dan Ağrı'ya gelen "PKK/KCK bağlantılı" sanıkların soruşturması tamamlandı
Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen hava harekatları ile 78 hedef imha edildi, 77 terörist etkisiz hale getirildi
Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kahramanmaraşlı şehit ailesine taziye ziyareti

Benzer haberler

Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

Yüksekova-Şemdinli kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Yüksekova'da araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı

Hakkari'de etkili olan kar, hayvanlarını köylere indiren besicilerin işini zorlaştırdı

Hakkari'de etkili olan kar, hayvanlarını köylere indiren besicilerin işini zorlaştırdı
Yüksekova'nın TFF Kadınlar 2. Ligi temsilcisi hedef büyüttü

Yüksekova'nın TFF Kadınlar 2. Ligi temsilcisi hedef büyüttü
Hakkari'de lisanslı sporcu sayısı 20 bine yaklaştı

Hakkari'de lisanslı sporcu sayısı 20 bine yaklaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet