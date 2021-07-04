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'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemleri sürüyor

Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya'dan sınır dışı edilen ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Mehmet Aydın'ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hüseyin Bağış   | 04.07.2021
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'ın emniyetteki işlemleri sürüyor

İstanbul

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün uçakta gözaltına alınan Mehmet Aydın'ın ifade işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde öğle saatlerinde, 3 avukatıyla bir görüşme gerçekleştiren Aydın'ın ifadesinin, yarın sağlık kontrolünün ardından alınmaya başlanacağı bildirildi.

Öte yandan Aydın'ın yanında getirdiği evrakların incelenmesinin de devam ettiği belirtildi.

Olay

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın uğramasına yol açan sistemin kurucusu olan ve 2 yıldan fazla süredir firari bulunan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmesi üzerine dün 22.10 sularında İstanbul Havalimanı'nda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uçakta gözaltına alınmıştı.

Aydın hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlardan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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