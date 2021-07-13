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'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'a bir davada daha tutuklama kararı

"Çiftlik Bank" soruşturmasında tutuklanan Mehmet Aydın'ın, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava kapsamında da tutukluluğuna karar verildi.

Filiz Kınık Öz,Ali Cevahir Aktürk   | 13.07.2021
'Çiftlik Bank' davası sanığı Mehmet Aydın'a bir davada daha tutuklama kararı

İstanbul

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