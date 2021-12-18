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Cıbıltepe'de kayak sezonu için yeterli seviyede kar bekleniyor

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, "Meteorolojik verilere göre bugünden itibaren kar yağışı beklemekteyiz. Hatta salı, çarşamba günü kar yağışının yoğunlaşacağını öngörüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki hafta sezonu açacağız." dedi.

Hüseyin Demirci   | 18.12.2021
Cıbıltepe'de kayak sezonu için yeterli seviyede kar bekleniyor

Kars

Sarıçam ormanları ve uzun pistleriyle Türkiye'nin kış turizminde parlayan kayak merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de turizmciler, yeni sezonu başlatmak için yeterli seviyede karın yağmasını bekliyor.

İl merkezine 54, Sarıkamış ilçesine ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezinde, 2 bin 830 yatak kapasiteli 2'si 5, 3'ü 4 yıldızlı 7 otel ile çok sayıda apart bulunuyor.

Sezon için tüm hazırlıkların tamamlandığı merkezde, son yağışlarla kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Turizmciler, bu hafta beklenen yağışın yeterli seviyede olmasıyla sezonu açacak.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, kayak merkezine istenilen seviyede karın yağmadığını söyledi.

Kar kalınlığının 25 santimetre olduğunu ifade eden Taş, "Meteorolojik verilere göre bugünden itibaren kar yağışı beklemekteyiz. Hatta salı, çarşamba günü kar yağışının yoğunlaşacağını öngörüyoruz. Muhtemelen önümüzdeki hafta sezonu açacağız." dedi.

Taş, sezona çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Oteller olarak bütün hazırlıklarımızı tamamladık, misafirlerimizi bekliyoruz. Sarıkamış gerçekten doğası, kristal karı ve sarıçam ormanlarıyla güzel bir yer. Rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. Ortalama olarak yılbaşı ve yarıyıl tatilinde doluluk oranlarında yüzde 90'ları yakaladık. Kazasız belasız, bol kazançlı bir sezon diliyoruz." diye konuştu.

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