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Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayaksız yılbaşı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen kayakseverler, sezon açılmadığı için telesiyej turlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor.

Hüseyin Demirci   | 31.12.2022
Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayaksız yılbaşı Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Kristal karı ve uzun kayak pistleriyle önemli kış turizm merkezleri arasında yer alan Cıbıltepe'de yeterince kar yağışı olmadığı için henüz kayak sezonu açılmadı.

Yeni yıl için otellere gelen kayakseverler, telesiyejlerle 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin zirvesine çıkarak beyaza bürünen sarıçam ormanlarının arasında gezinti yaptı.

Bazı turistler de kayaklarıyla karlı alanlarda kayak yapmaya çalıştı.

Merkeze gelen kayakseverlerden Talip Demirci, AA muhabirine, son 20 yılda ilk defa yılbaşında kar olmadığını belirterek, "İlk defa fazla kar yağmamış ama yine de tepelerde az da olsa kar var. Sarıçamlar ve kristal kar çok güzel." dedi. 

Kayak eğitmeni Bülent Yılmaz da merkezin yeterli kar seviyesine ulaşmasının ardından tüm misafirleri kayak yapmaya davet etti.

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