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CHP Genel Başkanı Özel'den AA Genel Müdürü Karagöz'e taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Muntasır es-Savvaf'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybetmesi nedeniyle AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'e taziyelerini iletti.

Ferdi Türkten  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
CHP Genel Başkanı Özel'den AA Genel Müdürü Karagöz'e taziye telefonu

Ankara

Özel, Muntasır es-Savvaf'ın vefatı nedeniyle Karagöz'ü telefonla aradı.

Görüşmede üzüntülerini dile getiren Özgür Özel, Karagöz'e ve AA ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Genel Müdür Serdar Karagöz ise Özel'e teşekkür ederek, savaşın başından bu yana aralarında 72 gazetecinin de bulunduğu 17 bini aşkın insanın hayatını kaybetmesine neden olan İsrail saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun daha etkin mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

AA'nın, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde serbest habercisi olarak görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail'in Gazze'ye yönelik 1 Aralık'taki hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

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