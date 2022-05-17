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Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun, İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen Fahri Doktora Unvanı Verme Töreninde konuşuyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
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Cezayir basını: Tebbun’un Ankara ziyareti "ekonomik ve stratejik ortaklığın" güçlendirilmesi için fırsat

Cezayir basını, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’un dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye geniş yer verdi.

Ebu Bekir Aşkın   | 17.05.2022
Cezayir basını: Tebbun’un Ankara ziyareti "ekonomik ve stratejik ortaklığın" güçlendirilmesi için fırsat

Cezayir

Cezayir medyası, Türkiye'ye 17 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyareti yakından takip etti.

Tebbun'un Ankara ziyareti, "ekonomik ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi için fırsat" olarak nitelendirildi.

Ziyaret kapsamında açıklanan ikili ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi haberlerde ön planda yer aldı.

Stratejik iş birliğine vurgu

Cezayir basını ayrıca ziyaret kapsamında iki ülkenin, bölgesel sorunlara yönelik stratejik ortaklığını artırma isteğine ve görüşmelerde savunma sanayisi alanında iş birliği konularının ele alınmasına dikkati çekti.

Cezayir’in özel televizyon kanalı En-Nahar, iki liderin ziyaret süresince dostane tavırlar sergilediğini ve uzun süren birebir görüşmeler yaptığını vurguladı.

Ultra Algeria internet sitesi, Erdoğan-Tebbun görüşmesini, "Türkiye ve Cezeyir karşılıklı ticaret hacmini senelik 10 milyar dolara çıkaracak" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

El-Mağrib El-Yevm internet sitesi ise, Cezayir'den Türkiye'ye 17 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olduğunu manşetine taşıdı.

Görüşmelerde ekonomik iş birliğinin öne çıktığı belirtilen haberde, Libya ve Filistin gibi bölgesel meselelerde stratejik ortaklık konularının ele alınmasının önemine vurgu yapıldı.

İnternetten yayın yapan El-Alem kanalı da geniş yer ayırdığı ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliğini artırma noktasında kararlı olduklarını açıklaması üzerinden verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine 15 Mayıs’ta Ankara’ya gelen Tebbun’un Türkiye ziyareti bugün son buluyor.

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