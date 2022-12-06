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Ceyhan Nehri'nde görülen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

Adana'da, Ceyhan Nehri'nde görülen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yusuf Koyun   | 06.12.2022
Ceyhan Nehri'nde görülen balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı Fotoğraf: Yusuf Koyun - AA

Adana

Ceyhan Nehri'nin merkez Yüreğir ilçesi Esenler Mahallesi'nden geçtiği bölümde, farklı türdeki çok sayıda balık ölü olarak kıyıya vurdu.

Durumun bildirilmesi üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce, balık ölümlerinin görüldüğü bölgede inceleme başlatıldı.

Müdürlük yetkilileri, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Balıkların ölüm nedeni incelemenin ardından belli olacak.

Bu arada, nehirdeki su seviyesinin de düştüğü görüldü.

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