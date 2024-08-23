Dolar
33.99
Euro
38.08
Altın
2,509.78
ETH/USDT
2,745.70
BTC/USDT
63,566.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan yapıya ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Yusuf Soykan Bal  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu Fotoğraf: ÇŞİDB

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ekiplerce Üsküdar ilçesindeki Vaniköy Mahallesi'nde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesinde yer alan bir yapıda yapılan inceleme sonucu, yapı inşaat izin belgesinin ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaatın, bakanlık tarafından durdurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu yapının, imar kirliliğine neden olduğu, 'Tescil Edilen Sit Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları'nın zarar görmesine sebebiyet verme' suçlarından Bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Göç İdaresi Başkanlığı, "noterlikler üzerinden sığınmacıların işlemlerinin yapıldığı" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "M çiçeği" hastalığına ilişkin bilgilendirme
İzmir'de "Kuyu-19" operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddialarına ilişkin açıklama
Bakan Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil

Benzer haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusu

İBB Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin suç duyurusunu dün yaptı

İstanbul'da trafik denetimindeki kazada şehit olan polis memuru için cenaze töreni düzenlendi

İstanbul'da nem etkili oluyor

İstanbul'da nem etkili oluyor
"İstanbul'da bir kişi M çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiası yalanlandı

"İstanbul'da bir kişi M çiçeği şüphesiyle karantinaya alındı" iddiası yalanlandı
Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin açıklama

Bakan Kurum'dan Vaniköy'deki izinsiz inşaata ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet