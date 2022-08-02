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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın Irmağı'ndaki balık ölümleri üzerine yapılan denetimlerde, su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümünün tespit edilmediğini bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 02.08.2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Bartın'daki balık ölümlerine ilişkin açıklama

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bartın Irmağı Gökırmak mevkisi Potbaşı bölgesindeki su yüzeyinde ölü balıklar görülmesinin ardından vatandaşların ihbarı üzerine denetim ekiplerinin anında bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Ekiplerin, balıkların telef olmasına ilişkin Bartın Irmağı güzergahında gerekli incelemeleri yaptıkları aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj veya atık dökümü tespit edilmemiş, gerekli analizlerin yapılması amacıyla su numuneleri alınarak bakanlığımızın referans laboratuvarına gönderilmiştir. İlk incelemelerde balık ölümlerinin, ırmak debisinin içinde bulunduğumuz mevsim itibarıyla azalmasına bağlı olarak, Bartın Irmağı ile bağlantısı kesilen su birikintilerinde yoğunlaştığı, bu alanlarda yerinde yapılan ölçümlerde sıcaklığın da etkisi ile çözünmüş oksijen miktarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından telef olan balıklardan analiz yapılmak üzere numuneler alındığı belirtilerek, "Söz konusu alandan alınan su ve balık numunelerinin analiz süreçleri devam etmektedir." bilgisine de yer verildi.

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