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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uydu ve İHA'larla hasar tespiti yapıyor

Bakanlık, depremden etkilenen 10 ilde uydu, insansız hava araçları ve dronlarla depremde yıkılan binalarda hasar tespiti yapıyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 09.02.2023
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, uydu ve İHA'larla hasar tespiti yapıyor

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde insansız hava aracı (İHA), dron ve Göktürk uydu görüntüleri ile dijital şehir ikizi görüntüleri karşılaştırılarak binalarda ön hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyon merkezinden yürütülen çalışmalar kapsamında 81 ilde tamamlanan 3 boyutlu dijital şehir ikizi teknolojisiyle elde edilen görüntüler ve koordinat bilgileri, depremde hasar gören 10 ilde 12 İHA, dronlar ve uyduların aldığı görüntülerle karşılaştırılarak hasar tespit çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Dijital şehir ikizi teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve Mekansal Adres Kayıt Sistemindeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verilerinin eşleştirilerek ATLAS sistemine entegre edildiği ve bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına depremde görevli tüm ekiplerin kullanımına açıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Genelkurmay Başkanlığınca sağlanan veriler ile Göktürk uydu verileri, Harita Genel Komutanlığı uçaklarından elde edilenler ve Aksungur İHA görüntüleri afet bölgesinde yapılan çalışmalarda aktif rol oynadı. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, özel sektörden 12 firmanın 12 insansız hava aracıyla, afet bölgesinde yer alan 10 ilde hassas görüntülerin alınması çalışmaları devam ediyor. Bakanlığın oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde yapılan kapsamlı çalışmalar ile bölgedeki binalara ait kadastro ve tapu bilgileri ile bağımsız bölüm ve kişi sayıları sistemimize entegre edilmiştir. Görev alanımızda yapılan çalışmalar ile ihtiyaç duyulacak tüm alanlardaki yıkık ve çökük binalar için verilere erişim sağlanmıştır."

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