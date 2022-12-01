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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan "Sinop" paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sinop'ta gerçekleştirilen çalışmalarla kent meydanını, tarihi, kültürü ve medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardıklarını kaydetti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 01.12.2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan "Sinop" paylaşımı

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından Bakanlığın Sinop'ta yaptığı çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

Yürütülen çalışmaların Sinop için 30 yıllık bir hayal olduğunu belirten Kurum, "Surları perdeleyen yapıları temizledik. Sinop meydanını, tarihi, kültürü, medeniyeti yeniden gün yüzüne çıkardık. Millet Bahçemizle de şehrimize nefes aldırdık. Yeni düzenlememizle Sinop'umuzun güzelliğine güzellik kattık." ifadelerini kullandı.

Sinop Meydan Projesi'yle şehre geniş bir alan kazandırıldı

Bakan Kurum, paylaşımında, kente yapılan çalışmaların anlatıldığı videoya da yer verdi.

Sinop'ta binlerce yıllık tarihi kale surlarının gün yüzüne çıkarıldığının aktarıldığı videoda, başlatılan çalışmalarla tarihi dokuyu engelleyen tüm yapıların yıkıldığı ve tarihi saat kulesinin de bulunduğu Sinop Kalesi'nin ihtişamlı görünüme kavuştuğu belirtildi.

Sinop Meydan Projesi ile şehre nefes aldıran geniş bir alan kazandırıldığı, bu alana da millet bahçesi yapıldığı ve açık hava müzesi oluşturulduğu ifade edilerek, müzede, Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Bizans'a ait aslan heykeli, çeşme kemeri gibi pek çok tarihi eserin sergilendiği kaydedildi.

Sinop'un en kalabalık caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi'nde, yapıların meydana uyumu için dış cephelerinin yanı sıra yol ve çevre düzenlemesinin de yapıldığı aktarılan videoda, böylece sahile inen caddenin Sinop'un tarihine, kültürüne ve medeniyetine uygun bir hale getirildiği vurgulandı.

"Sinop, bu proje ile nefes alacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Sinop İl Müdürü Salih Livaoğlu da yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Kent Meydanı Projesi, Sinop'un tarihi misyonunu ön plana çıkaracak, şehrin nefes almasına yönelik bir çalışma. Kale surlarının hemen karşı tarafında binalar var. O binaların da dış cephe giydirmeleri yapılacak. Yani biz buna, sokak sağlıklaştırması diyoruz. Burada yapılan iş, betonlaşmanın önüne geçen çalışma. Sinop bu proje ile nefes alacak." bilgisini verdi.

Videoda, vatandaşlar da Sinop Kent Meydanı Projesi'ne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

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