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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan flamingolarla ilgili paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ne su taşıyarak flamingolara can suyu verdiklerini belirterek, "Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler, uçmaya, göçe hazırlanıyorlar." bilgisini verdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 18.08.2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan flamingolarla ilgili paylaşım

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından Tuz Gölü'ndeki flamingolara ilişkin paylaşımda bulundu.

Kurum, paylaşımında, "Tuz Gölü'ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler, uçmaya, göçe hazırlanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingoların anlık görüntülerinin yer aldığı videoyu da paylaştı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan flamingolarla ilgili paylaşım
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