Çevre bilinci ve afetlere hazırlık için yola çıkan Cemre Vakfı, 16 bin gönüllüye ulaştı Çevre sorunları ve afetlerle mücadelede toplumsal farkındalığı artırıp Türkiye'nin Yeşil Kalkınma Devrimi'ne katkı sunmayı amaçlayan Cemre Vakfının gönüllü sayısı 16 bine ulaştı.

Gençlik hareketi olarak çalışmalara başladığı 2021'den bu yana afetlerde görev alan Cemre Vakfı, başta iklim değişikliğiyle mücadele olmak üzere çevre ve toplumu ilgilendiren konularda duyarlılığı artırmayı, insanları gönüllülük temelinde harekete geçiren bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Marmara Denizi'ndeki deniz çayırı ekosistemlerinin bilimsel yöntemlerle restore edilmesini hedefleyen "Dipte İz", afetlere hazırlık için yapılandırılan "Cemre Arama Kurtarma", hanelerde ölçülebilir tasarruf dönüşümünü hedefleyen "Enerjimiz Hiç Bitmesin" projelerini başlatan vakıf, Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde kasımda yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katkı sağlayacak çalışmalar yürütüyor.

"Cemreler" olarak adlandırılan gönüllülerini sosyal sorumluluk projelerine hazırlayan vakıf, öğrenci kampları da düzenliyor.

Üçüncüsü 8-10 Mayıs'ta Mersin'de yapılan "Cemre Kamp"ta farklı illerden 90 öğrenciyi buluşturan vakıf, gençlere ilk yardım, enerji verimliliği, COP31, orman yangınları, bitkisel atık yağların geri dönüşümü ve gönüllülük konularında eğitim verdi.

"Üniversitelerde çevre ve doğaya faydalı kulüplere ilginin çok olduğunu görüyoruz"

Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, AA muhabirine, çeşitli projelerle çevreye fayda sağlarken olası afetlere de hazırlık yaptıklarını söyledi.

Vakıf olarak yaz boyunca "Cemre düştü" metaforuyla 81 ilde faaliyetler yürüteceklerini dile getiren Gökgöz, kentlerin güzelleşmesine katkı sunmak için gönüllülerle sürekli sahada olacaklarını belirtti.

Gökgöz, ciddi yapılanma sürecinde olduklarını vurgulayarak, "Şu anda 16 bin gönüllümüz bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. 208 üniversitede 'Cemre Kulüpleri' adı altında yapılanmaya başladık. Üniversitelerde çevre ve doğaya faydalı kulüplere ilginin çok olduğunu görüyoruz." dedi.

"En büyük hedefimiz 2053 yılında sıfır emisyonu yakalamak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakfın 20 Şubat'ta düzenlenen tanıtım programına katılmasının kendilerine büyük motivasyon sağladığını belirten Gökgöz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı Yeşil Kalkınma Devrimi ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinin yanında en çok duracak, en gönüllü duracak vakıf biziz. En büyük hedefimiz 2053 yılında sıfır emisyonu yakalamak. Tabii bunu ne kadar öncesinde yakalamaya çalışırsak bizler için o kadar iyi. Gerek Yeşil Kalkınma Devrimi gerek 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinde devletimizin yanında en güçlü duran vakıf olarak yerimizi alacağız."

Vakfın gelecek hedeflerini anlatan Gökgöz, şunları kaydetti:

"İnşallah afetler yaşamayız ama olası afetlerde Cemre Vakfını göreceksiniz. Allah korusun başımıza bir afet geldiğinde televizyonları açtığımızda her yerde Cemre gönüllülerini göreceksiniz. Önce Türkiye sonra uluslararası alanda, her yerde Cemre gönüllülerini ve Cemre'nin icraatlarını göreceksiniz."