Cesur ve nitelikli astsubaylar Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda yetişiyor Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu nitelikli erkek ve kadın astsubaylar, Balıkesir General Kemal Kışlasında yer alan Kara Astsubay Meslek Yüksekokulunda (KAMYO) yetişiyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyduğu muharip ve yardımcı sınıflarda görev yapacak, disiplinli, cesur, gerekli fiziki ve mesleki yeterliliğe sahip, liderlik özellikleri gelişmiş, nitelikli erkek ve kadın astsubaylar KAMYO'da eğitim görüyor.

Askeri ve akademik eğitimlerini alan öğrenciler, hem astsubay hem de mezun oldukları programa ait ön lisans diploması alarak astsubay çavuş rütbesiyle mezun oluyor.

YÖK denkliğine sahip olan bilgisayar, elektronik haberleşme, uçak, otomotiv, yapı tesisat ve inşaat teknolojisi ile elektrik, mekatronik, savunma hizmetleri ve işletme yönetimi gibi ön lisans programlarından birine yerleşebilen öğrenciler, 2 yıl boyunca bu programlarda öğrenim de görebiliyor.

Akademik öğretim döneminde tüm öğrenciler, askeri, temel-savaş beden eğitimi ile öğrenim gördüğü ön lisans programına ait teorik ve uygulamalı eğitimleri birlikte alıyor.

Teknik alanlardaki ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilere, alanlarıyla ilgili uzman öğretmenler tarafından teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Öğrenciler, eğitimlerinin yanı sıra özel ilgi ve yetenekleriyle ilgili aktiviteler yapmak, bireysel, sosyal, kültürel açıdan kendilerini geliştirmek için gönüllülük esasına göre satranç, bağlama, gitar, dron, robotik kodlama gibi birçok öğrenci kulübünde çalışma gerçekleştirebiliyor.