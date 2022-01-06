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Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı

153 kilometrelik hatta 52 kilometre ray serimi yapılmasının ardından makineli ayarlama işlemleri başlatıldı.

Hakan Mehmet Şahin   | 06.01.2022
Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının yüzde 50'si tamamlandı Fotoğraf: Hakan Mehmet Şahin - AA

Edirne

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının yarısı tamamlandı.

AA muhabirinin firma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Haziran 2019'da yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule hattında fiziki ilerleme yüzde 50'yi geçti, altyapı işlerinde yüzde 71 ilerleme sağlandı.

Ray döşemelerinin başlatıldığı projede bugüne kadar yaklaşık 52 kilometre hat serimi yapıldı. Hat serimi yapılan bölgelerde makineli ayarlama işlemleri sürüyor.

Sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilen hattın Edirne kent merkezindeki viyadük yapımı ise Tunca Nehri kenarındaki şantiyede devam ediyor.

153 kilometre uzunluğundaki çift hatlı projede yer alan 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapım çalışmaları sürüyor.

Projede, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler de dikkate alınıyor.

Yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Çerkezköy-Kapıkule hattının 2023'te tamamlanması planlanıyor.

İstanbul-Edirne arası 1 saat 35 dakikaya inecek

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.



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