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Cerablus'ta terör örgütü PKK/YPG'ye EYP desteği sağlayan 3 zanlı tutuklandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta, terör örgütü PKK/YPG'ye el yapımı patlayıcı (EYP) desteği sağlayan 3 şüpheli tutuklandı.

Okan Coşkun  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Cerablus'ta terör örgütü PKK/YPG'ye EYP desteği sağlayan 3 zanlı tutuklandı Kaynak: Gaziantep Valiliği

Gaziantep

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Suriye Görev Gücü Cerablus Jandarma Danışman Komutanlıkları tarafından terör örgütleri ve iş birlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Cerablus Yerel Güvenlik Teşkilatı, örgüt mensuplarının İdlib, Afrin, Azez'den temin edip Münbiç bölgesindeki terör örgütlerine kullanması için EYP desteği sağlayan 3 zanlıyı Cerablus-Kandura bölgesinde yakaladı.

Ekiplerin ikamette yaptığı aramada, 29 el telsizi, 1 mobil araç telsizi, 28 batarya, 29 anten, 29 şarj cihazı, 1 seyyar role, 3 çubuk anten, deniz tipi telsiz anten, 4 bin 460 dolar, 100 lira ve 34 bin Suriye lirası ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından yerel adli makamlara sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

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