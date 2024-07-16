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"Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre sahte alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini, 50 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Şaduman Türkay  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
"Çengel-7" operasyonlarında 3 bin 626 litre sahte alkol ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta kaçak ve sahte alkol üretimi yapanlara yönelik "Çengel-7" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Son 1 hafta içinde yapılan operasyonlarda 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi️ği bilgisini veren Yerlikaya, kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanarak, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.

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