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"Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde jandarma ekiplerince düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini, 85 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Semih Erdoğdu  | 16.12.2024 - Güncelleme : 16.12.2024
"Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte alkol imal ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik "Çengel-11" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

"Vatandaşlarımızın canını ve sağlığını korumak için sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor." ifadesini kullanan Yerlikaya, sahte alkole karşı 81 ilde Çengel operasyonlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Jandarma ekiplerince son 10 gündür düzenlenen operasyonlarda 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, sahte alkol imalatı yaptıkları tespit edilen 85 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarmayı tebrik etti.

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"Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

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