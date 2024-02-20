Çember-12 operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür yürütülen "Çember-12" operasyonlarında, 3 bin 237 firarinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından, aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-12 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.
8️⃣1️⃣ İlde Son 4️⃣ gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-12” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3️⃣.2️⃣3️⃣7️⃣ Firari Yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 20, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin… pic.twitter.com/veHZWaQEDX
Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "81 ilde son 4 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-12' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı." ifadesini kullandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür yürütülen "Çember-12" operasyonlarında 3 bin 237 firarinin yakalandığını açıkladı https://t.co/I3vtRMxDAx pic.twitter.com/lwHZjuFqcc— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 20, 2024
Yakalanan şahıslardan 3 bin 200'ünün 5 yıldır, 26'sının 5-10 yıldır, 11'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı bilgisini paylaşan Ali Yerlikaya, bunlar içerisinde hırsızlıktan 577, dolandırıcılıktan 292, yağmadan 108, adam öldürmeden 47, cinsel suçlardan 66, narkotik suçlarından 558, terörden 33, kaçakçılık-organize suçlardan 307 kişinin bulunduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.