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Gündem

Çember-12 operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde son 4 gündür yürütülen "Çember-12" operasyonlarında, 3 bin 237 firarinin yakalandığını bildirdi.

Abdullah Sarica  | 20.02.2024 - Güncelleme : 20.02.2024
Çember-12 operasyonlarında 3 bin 237 firari yakalandı

Ankara


Yerlikaya, sosyal medya hesabından, aranan şahıslara yönelik ülke genelinde düzenlenen Çember-12 operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "81 ilde son 4 gündür aranan şahıslara yönelik düzenlenen 'Çember-12' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı." ifadesini kullandı.

Yakalanan şahıslardan 3 bin 200'ünün 5 yıldır, 26'sının 5-10 yıldır, 11'inin ise 10 yıl ve üzeri süredir arandığı bilgisini paylaşan Ali Yerlikaya, bunlar içerisinde hırsızlıktan 577, dolandırıcılıktan 292, yağmadan 108, adam öldürmeden 47, cinsel suçlardan 66, narkotik suçlarından 558, terörden 33, kaçakçılık-organize suçlardan 307 kişinin bulunduğunu kaydetti.

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