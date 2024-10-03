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Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması işlemleri başladı

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılmaya başlandı.

İrem Demir  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması işlemleri başladı Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının "fethi kabir" kararı doğrultusunda, İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları, sabah saatlerinde Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine geldi.

Mezarlıkta Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de hazır bulundu. Karabulut ailesi ise mezarlığa gelmedi.

Polis ekipleri, mezar çevresini bariyerlerle çevirdi ve yoğun güvenlik önlemi aldı. Mezarın bulunduğu bölüm girişinde iki ayrı kontrol noktası kurulurken, bu alana girişlerde kimlik kontrolü de yapıldı.

Belediye görevlileri, Garipoğlu'nun cesedinin çıkarılması için mezarı kazmaya başladı.

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