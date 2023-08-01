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Çelik'ten, ABD merkezli dizi/film platformunun "Atatürk" dizisini yayından kaldırmasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Çelik'ten, ABD merkezli dizi/film platformunun "Atatürk" dizisini yayından kaldırmasına tepki

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.

Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.

Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın."

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