Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, "Türkiye, coğrafi konumu ve askeri kabiliyetleri sebebiyle NATO'nun kolektif güvenliği için vazgeçilmez olan, stratejik açıdan önemli bir müttefiktir." dedi.

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, NATO'nun kolektif güvenliğinde Türkiye'nin "vazgeçilmez" rolüne işaret etti Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, "Türkiye, coğrafi konumu ve askeri kabiliyetleri sebebiyle NATO'nun kolektif güvenliği için vazgeçilmez olan, stratejik açıdan önemli bir müttefiktir." dedi.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında başkent Ankara'ya gelen Pavel, AA'nın sorularını yazılı yanıtladı.

Türkiye'nin Çekya için önemli bir ortak olduğunu belirten Pavel, ticaret, yatırım, savunma, güvenlik ve bilim alanlarında ikili bağların derinleştirilmesiyle ilişkilerin daha da ileriye taşınabileceğini belirtti.

Pavel, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki enerji, ulaşım ve göç alanındaki işbirliğinin de güçlendirebileceğinin altını çizdi.

"Hem Çek hem de özellikle Türk savunma sanayisinin gösterdiği üstün performans göz önüne alındığında, şirketlerimizin hava savunma ve dron karşıtı teknolojiler alanında büyüyen işbirliğinden cesaret alıyorum." ifadesini kullanan Pavel, savunma ortaklığının bu temelde geliştirilebileceğini aktardı.

Pavel, "Türkiye, coğrafi konumu ve askeri kabiliyetleri sebebiyle NATO'nun kolektif güvenliği için vazgeçilmez olan, stratejik açıdan önemli bir müttefiktir. Türkiye'nin İttifak'a katkılarına değer veriyor ve günümüzün ortak güvenlik sınamaları karşısında işbirliğimizi güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

NATO içerisindeki külfet paylaşımına ilişkin soruya Pavel, Avrupa'nın kendi savunma ve güvenliğinin sorumluluğunu daha fazla üstlenmesi gerektiği cevabını verdi.

Pavel, "Artık başkalarının bu sorumluluğu bizim adımıza her zaman alacağını varsayamayız. Aynı zamanda, daha güçlü bir Avrupa ayağı, daha güçlü bir NATO anlamına gelir ve bizler, ABD'nin yanımızda kararlı bir şekilde yer almaya devam etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Çekya hükümetinin bu yıl savunmaya gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sini, 2035'e kadar da yüzde 3,5'ini ayırmayı taahhüt ettiğini hatırlatan Pavel, bunu hayata geçirecek iradeye ve kapasiteye sahip olmanın önemine değindi.

Pavel, "ABD'nin giderek diğer önceliklere odaklanacağı gerçeğine uyum sağlamak zorundayız. Avrupa sadece kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk almaya değil, konvansiyonel alanda tüm sorumluluğu üstlenmeye de hazır olmalıdır." ifadesine yer vererek, caydırıcılık kapasitesi ve müttefik topraklarının her karışının savunulacağına dair şüphe oluşmaması gerektiğini kaydetti.

Çekya Cumhurbaşkanı, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi ve kalıcı barışa varılmasının bir başarı ölçütü olacağı değerlendirmesinde bulundu.