Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkesinin, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayırma taahhüdünü, bu yıl yerine getiremeyeceğini belirtti.

Çekya Başbakanı, yüzde 2'lik savunma harcamasına bu yıl ulaşamayacaklarını söyledi Çekya Başbakanı Andrej Babis, ülkesinin, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'sini savunmaya ayırma taahhüdünü, bu yıl yerine getiremeyeceğini belirtti.

Babis, 36.⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Önceki hükümetten 90 milyar kronluk bütçe açığını devraldıklarını dile getiren Babis, Çekya'nın GSYİH'nin yüzde 2'sini savunmaya ayırma taahhüdünü bu yıl yerine getiremeyeceklerini söyledi.

Babis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılan liderler ve eşleri onuruna verdiği resepsiyon hakkında da konuştu.

Resepsiyonda savunma harcamalarına ilişkin bir şey konuşmadıklarını ifade eden Babis, ABD Başkanı Donald Trump'la da sohbet etme fırsatı bulduğunu aktardı.

Babis, genel olarak, Rusya'nın müzakere masasına "baskıyla oturmaya zorlanması" gerektiği yönünde bir izlenim edindiğini, herkesin "silahlanma" hakkında konuştuğunu ancak "barış" kelimesini işitmediğini kaydetti.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ise zirve öncesi Çek basınına yaptığı açıklamada, Avrupa savunma sanayisinin daha fazla entegrasyonunun önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik ortak çabaya olan ihtiyacı vurguladı.

Pavel ayrıca, savunma harcamaları ve Ukrayna’ya gelecekte verilecek destek konusunda görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Ukrayna'ya verilen desteğin, Avrupa'nın güvenliği ve istikrarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyleyen Pavel, ancak Ukrayna’nın kendini etkili bir şekilde savunabilmesi ve Rusya’nın savaş alanında başarı elde edememesi durumunda kalıcı barışın sağlanabileceğini belirtti.