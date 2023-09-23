Dolar
27.17
Euro
28.97
Altın
1,925.26
ETH/USDT
1,594.90
BTC/USDT
26,626.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem

Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Halis Akyıldız  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul'da Pakistan MİLGEM teslimatı ile karakol gemilerini denize indirme töreni yapıldı
İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vefat eden dayısının oğlunun cenazesi İstanbul'da defnedildi
Beyoğlu'nda İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı

Benzer haberler

Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

Çekmeköy'de ormanlık alanda yangın çıktı

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'da otluk alanda çıkan, tersane ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Bağcılar'daki Matbaacılar Sitesi'nde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da sanayi sitesindeki yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sahibi tutuklandı

Ankara'da sanayi sitesindeki yangınla ilgili soruşturmada iş yeri sahibi tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet