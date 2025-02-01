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Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın çıktı

İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Mücahit Türetken, Cüneyt Sevindik  | 01.02.2025 - Güncelleme : 01.02.2025
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın çıktı Fotorğaf: Mücahit Türetken/AA

İstanbul

Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın çıktı

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