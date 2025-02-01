Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın çıktı
İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul
Alemdağ Mahallesi, Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik fabrikasında yangın çıktı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 1, 2025
◼️ Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi
◼️ Sebebi henüz belirlenemeyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyorhttps://t.co/nWTGYScR3D pic.twitter.com/CGs25LwP8O
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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