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Çavuşoğlu, Türkmenistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

Dildar Baykan Atalay  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Çavuşoğlu, Türkmenistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu bugün Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, 16 Mart'taki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Zirvesi'nin hazırlıkları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile de telefonda görüştü.

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