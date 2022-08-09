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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’da 13. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap ediyor.
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Çavuşoğlu, MSB ile iş birliğinin küresel gıda güvenliğine etkisini vurguladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli Savunma Bakanlığımız (MSB) ile İstanbul'da faaliyete geçen Müşterek Koordinasyon Merkezi, iş birliğimizin küresel gıda güvenliğine somut katkısının bir göstergesi oldu." dedi.

Emre Karaca, Muhammet Tarhan   | 09.08.2022
Çavuşoğlu, MSB ile iş birliğinin küresel gıda güvenliğine etkisini vurguladı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın büyükelçilere hitap ettiği oturumda konuştu.

Milli Savunma Bakanlığıyla yapılan iş birliğinin son olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ortaya çıktığını belirten Çavuşoğlu, "Milli Savunma Bakanlığımız, Ukrayna'daki tahılın dünyaya ulaştırılmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki gayretlerimizin merkezinde yer alıyor." dedi.

Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanlığıyla çalışmalarına ilişkin "İstanbul'da faaliyete geçen Müşterek Koordinasyon Merkezi, iş birliğimizin küresel gıda güvenliğine somut katkısının bir göstergesi oldu." ifadesini kullandı.

Güvenlik ve NATO konularında çok yakın mesailerinin bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Suriye, Libya, Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Kafkaslar gibi birçok hayati dış politika meselesinde arkadaşlarımız omuz omuza çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, etkin dış politikanın hem sahada hem masada devam ettiğine işaret ederek "Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı ve diğer güvenlik kuruluşlarımızın giderek artan gücü, stratejik adımlarımızı takip ediyor. Bugün küresel iddiası olan bölgesel bir güçsek, bunda sert ve yumuşak güç unsurlarını harmanlamamızın büyük bir payı var." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, silahlı kuvvetler ve emniyet güçleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, sahadaki kazanımların masada kaybedilmemesi gerektiğini ve bu konuda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

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