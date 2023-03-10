Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmelerinde NATO genişlemesi konularını ele aldı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, NATO genişlemesi konuları ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.