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Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmelerinde NATO genişlemesi konularını ele aldı.

Dildar Baykan Atalay  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Çavuşoğlu, Finlandiyalı mevkidaşı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde, NATO genişlemesi konuları ele alındı.

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