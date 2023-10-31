Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor
İstanbul
Çatalca'da, bir iş yerinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Çakıl Mahallesi'nde bulunan iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.