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İstanbul Çatalca’da bir iş yeri deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor. İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
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Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Abdülkerim Güzel, Berfin Kıraç  | 31.10.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Çatalca'da iş yerinin deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Çatalca'da, bir iş yerinin deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Çakıl Mahallesi'nde bulunan iş yerinin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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