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Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Çatalca'da elektrik kablosu üretimi yapan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Şükrü Gündüz   | 05.02.2023
Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İstanbul

Harput Sanayi Sitesi içinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

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