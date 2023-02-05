Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
Çatalca'da elektrik kablosu üretimi yapan fabrikada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
İstanbul
Harput Sanayi Sitesi içinde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.