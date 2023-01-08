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Gündem

Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak

Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren artarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 08.01.2023
Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan haftalık hava durumu tahminine göre, 9-15 Ocak haftasında, yurtta genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren artacak.

Sıcaklıklar kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Türkiye'nin üç büyük ilinde gelecek 5 günde hava sıcaklıklarının şu değerler aralığında olacağı tahmin ediliyor:

Ankara : -2/3, -2/9, 2/8, 3/6, 2/8

İstanbul : 6/11, 7/14, 11/13, 9/13, 6/14

İzmir : 6/16, 6/15, 8/14, 6/15, 7/12



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