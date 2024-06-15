Dolar
32.78
Euro
35.08
Altın
2,332.81
ETH/USDT
3,479.00
BTC/USDT
66,953.00
BIST 100
10,471.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kurban Bayramı arifesinde trafikteki son duruma ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Köroğlu Rampaları kesiminden yayındayız.
logo
Gündem

Cansuyu ekipleri Arakan mülteci kamplarındaki kurban hazırlıklarını tamamladı

Sivil toplum kuruluşu Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kurban bayramında Bangladeş'in Cox's Bazar kentindeki Arakan mülteci kampında 250 kurban kesmeyi hedefliyor.

Muhammed Abdullah Kurtar  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Cansuyu ekipleri Arakan mülteci kamplarındaki kurban hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Cox's Bazar

Myanmar'da uzun süredir devam eden baskı ve şiddet olayları nedeniyle Cox's Bazar kentindeki mülteci kamplarına sığınan yaklaşık 1,8 milyon Arakanlı Müslüman, 36 farklı kamp bölgesinde yaşıyor.

Cansuyu Derneği, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 1750 hayırseverin desteğiyle Bangladeş Cox's Bazar'da bulunan Arakan mülteci kampında, 6 farklı kamp bölgesinde 250 büyükbaş kurban kesmeyi ve 40 bin Arakanlı mülteciye ulaştırmayı hedefliyor.

Bayram öncesinde Cansuyu ekipleri, Cox's Bazar kentinde Arakan mülteci kampı yakınlarında bulunan hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Dernek, Kurban Bayramı'nda 6 farklı kamp alanında kesim işlemi yaparak Arakanlı mültecilere dağıtacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Milli Kurtuluş Günü'nü kutladı
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 2024 yılının başından bugüne kadar toplam 1551 yangına müdahale ettik
Gıda beslenme beyanlarına yeni düzenleme geliyor
Milli Savunma Bakanı Güler: F-16 tedarik süreci öngörülen takvime göre ilerliyor

Benzer haberler

Cansuyu ekipleri Arakan mülteci kamplarındaki kurban hazırlıklarını tamamladı

Cansuyu ekipleri Arakan mülteci kamplarındaki kurban hazırlıklarını tamamladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet