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Beyrut'un güneyindeki Dahiye’de son duruma ilişkin yayındayız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oluyor
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CANLI: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA Editör Masası'nda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda teknoloji ve sanayideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
CANLI: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA Editör Masası'nda

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar." dedi.

Bakan Kacır, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar." dedi.

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