CANLI: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AA Editör Masası'nda
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda teknoloji ve sanayideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Bayraktar TB3 ve insansız savaş uçaklarımızdan ANKA-3 halka açık ilk uçuş gösterisini TEKNOFEST Adana'da yapacaklar." dedi.
Bakan Kacır, "İlk TEKNOFEST'imizde 14 teknoloji yarışması düzenlemiştik. Bu yılın TEKNOFEST'inde 790 bin takımda 1 milyon 650 bin gencimiz projeleriyle yarışıyorlar." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.